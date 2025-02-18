Телескоп «Хаббл» демонструє спіральну галактику, яка заховала самозванця

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» показав зображення спіральної галактики UGC 5460, яка розташована за 60 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Великої Ведмедиці.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

Нове фото поєднує чотири різні довжини хвилі світла, завдяки чому можна побачити центральну смугу зірок, звивисті спіральні рукави та яскраво-сині зоряні скупчення. Також у верхньому лівому куті фото видніється набагато ближчий до нас обʼєкт — зірка, яка живе всього за 577 світлових років від Землі у власній галактиці.

ESA / Hubble / NASA

Нещодавно в галактиці UGC 5460 спалахнули дві наднові зірки — SN 2011ht і SN 2015as. Саме через них «Хаббл» націлив свій погляд на цю галактику.

Зірка SN 2015as стала надновою після колапсу ядра — катастрофічного вибуху, який відбувається, коли в ядрі ​​зорі, що набагато масивніша за Сонце, закінчується паливо, і вона руйнується під дією власної гравітації. Спостереження «Хаббла» за SN 2015as допоможуть дослідникам зрозуміти, що відбувається, коли розширювальна ударна хвиля наднової зірки стикається з газом, який оточує зірку, що вибухнула.

SN 2011ht могла бути справжньою надновою, тобто зіркою, що вибухнула через руйнування свого ядра. Але це могла бути й так звана псевдонаднова, тобто зірка рідкісного типу — яскрава блакитна змінна.

Яскраві блакитні змінні — це дуже рідкісні зірки, які переживають потужні вибухи. Вони можуть бути настільки сильними, що зовні виглядають як справжній вибух наднової.

Космічний телескоп «Хаббл» досліджуватиме вибухи SN 2011ht, щоб перевірити, чи залишилася там зірка. Якщо вона досі є, це означатиме, що SN 2011ht була саме яскравою блакитною змінною, а не справжньою надновою.