Президент Польщі: США не скоротять чисельність військ на східному фланзі НАТО

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Президент Польщі Анджей Дуда отримав запевнення від Вашингтону, що Сполучені Штати не зменшуватимуть свою присутність на східному фланзі НАТО.

Про це він сказав журналістам у Варшаві після зустрічі зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

У цьому його запевнили і Келлог, і міністр фінансів США Піт Хегсет. За словами Дуди, Хегсет наголосив, «що ми скоріше можемо очікувати посилення американської присутності тут».

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно не оголошувала про плани вивести війська з регіону, але заявляла, що Європа мусить зробити більше, щоб гарантувати власну безпеку. Така позиція викликала запитання, чи буде Вашингтон виконувати свої давні зобов’язання перед партнерами по НАТО.

Напередодні, 17 лютого, британський The Economist і американський Financial Times написали, що серед європейських посадовців є побоювання, що Трамп погодиться вивести війська США з країн Балтії та, можливо, «далі на захід», як цього хоче Путін.