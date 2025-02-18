Після перевірок рішень МСЕК інвалідність скасували майже 300 посадовцям
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство охорони здоровʼя і правоохоронці продовжують перевіряти рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Встановлення інвалідності скасували вже 281 посадовцю державних органів.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Для перевірки сформували перелік з 2 636 справ чиновників із понад 70 державних органів. Фахівці вже опрацювали половину з них. Ось результати:
- у 281 випадку рішення МСЕК скасували;
- у 232 випадках змінили групу інвалідності або термін рішення;
- ще 500 людей викликали на огляд.
Перелік тих, кого треба перевірити, постійно збільшується — від правоохоронців надходять нові дані.
Що передувало
Наприкінці жовтня 2024 року в МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передувало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.
Чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.
З 1 січня 2025 року в Україні ліквідували Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Замість них працюватимуть експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях, а поняття «медико-соціальна експертиза» замінюють на термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».