Після перевірок рішень МСЕК інвалідність скасували майже 300 посадовцям

Новини

Міністерство охорони здоровʼя і правоохоронці продовжують перевіряти рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Встановлення інвалідності скасували вже 281 посадовцю державних органів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Для перевірки сформували перелік з 2 636 справ чиновників із понад 70 державних органів. Фахівці вже опрацювали половину з них. Ось результати:

у 281 випадку рішення МСЕК скасували;

у 232 випадках змінили групу інвалідності або термін рішення;

ще 500 людей викликали на огляд.

Перелік тих, кого треба перевірити, постійно збільшується — від правоохоронців надходять нові дані.

Що передувало

Наприкінці жовтня 2024 року в МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передувало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідували Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Замість них працюватимуть експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях, а поняття «медико-соціальна експертиза» замінюють на термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».