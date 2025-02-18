Politico: ЄС думає над інвестиціями в інфраструктуру для скрапленого газу, щоб знизити ціни

Новини

Європейський Союз думає над можливістю підтримати інвестиції в інфраструктуру скрапленого природного газу (СПГ) за кордоном і перейти на довгострокові контракти, щоб знизити високі ціни на енергоносії.

Про це пише Politico, посилаючись на проєкт такого плану, який підготовила Єврокомісія.

Наразі Євросоюз підписує тільки короткострокові контракти на СПГ і працює над обмеженням використання державних грошей для розширення видобутку викопного палива. Якщо ЄС перейде на довгострокові контракти й робитиме інвестиції, це означатиме серйозну зміну в енергетичній політиці блоку, який раніше планував відмовитися від такого палива.

Новий план передбачає перспективу того, що кошти європейського уряду можуть допомогти фінансувати американську інфраструктуру СПГ. Посадовці ЄС уже намагаються домовитися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом про закупівлю більших партій американських енергоносіїв, зокрема щоб уникнути торгової війни.

Ця пропозиція — частина майбутнього Плану дій щодо доступної енергії, який мають опублікувати 26 лютого. Проєкт пропозиції також показує, що ЄС хоче нових законів, які прискорять модернізацію електромереж, заохочуватимуть знижувати податки на електроенергію і пришвидшать отримання дозволів для нових ядерних технологій.

Така ініціатива від Брюсселю є частиною його відповіді на скарги промисловості про те, що стрімке зростання цін на енергоносії змушує їх відставати від американських і китайських конкурентів.

Якщо Євросоюз справді почне підтримувати проєкти стосовно СПГ, це посилить побоювання серед деяких груп населення і деяких політиків, що Брюссель більше дбає про порядок млявої економіки континенту, аніж про боротьбу зі зміною клімату.