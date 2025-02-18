Ізраїль розпочне перемовини щодо другого етапу угоди про перемирʼя з ХАМАС вже цього тижня

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Ізраїль цього тижня розпочне переговори щодо другого етапу угоди про припинення вогню в Газі, включно з обміном ізраїльських заручників на палестинських увʼязнених.

Про це заявив міністр закордонних справ Гедеон Саар, передає The Times of Israel.

«Минулої ночі ми провели засідання безпекового кабінету. Ми вирішили розпочати переговори про другий етап. Це станеться на цьому тижні», — зазначив він.

The Times of Israel підкреслює, що ці переговори мали розпочатися ще 3 лютого.

Саар також заявив, що Ізраїль не прийме жодного сценарію, за якого терористичні угруповання Гази зберігатимуть зброю.

«Модель Хезболли» в Газі була б неприйнятною для Ізраїлю, і тому нам потрібна повна демілітаризація Гази та відсутність Палестинської адміністрації», — наголосив міністр.

Він додав, що Ізраїлю відомо про альтернативний план арабських держав щодо Гази, розроблений на противагу пропозиції президента США Дональда Трампа про відновлення сектора під контролем США.

Ізраїль не підтримає план, який передбачає передачу цивільного контролю над Газою від ХАМАС до Палестинської автономії, додає Саар.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вдерлися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Сторони вже провели низку обмінів заручниками. А 9 лютого Ізраїль почав виводити війська з ключового коридору в секторі Гази.