Соцмережа Ілона Маска X блокує посилання на Signal на тлі перевірок DOGE

Новини

Соцмережа Ілона Маска X (раніше Twitter) блокує посилання на Signal.me. Це сервіс скорочення URL, який месенджер Signal використовує для створення посилань, які дозволяють звʼязатися з користувачем напряму через застосунок.

Про це пише TechCrunch.

Зміни відбулися на тлі того, як Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Маска розпочав перевірки федеральних агентств США, зокрема NASA та Міністерства освіти. У відповідь працівники почали використовувати зашифрований месенджер Signal, щоб безпечно обмінюватися інформацією та повідомляти про можливі порушення журналістам.

TechCrunch

Якщо користувачі намагаються надіслати пост чи повідомлення з посиланням на Signal.me, вони отримують різні помилки: «Щось пішло не так, але не засмучуйтеся — давайте спробуємо ще раз».

Ілон Маск називає себе захисником свободи слова, але він часто нападає на видання і людей, які критикують його дії. Також Маска звинувачували в тому, що він блокував акаунти в X людей, які були з ним незгодні.