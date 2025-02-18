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Коллін Гувер, українська поезія та «Переслідування Аделіни». Що найчастіше купували 18-річні українці за програмою «єКнига»

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Вісімнадцятирічні українці подали вже 100 тисяч заявок на отримання 908 грн на книги за програмою «єКнига». За січень придбали понад 90 тисяч книжок на загальну суму 41,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє Українській інститут книги.

До десятки найпопулярніших книг, які купували за цією програмою, увійшли:

«єКнига» — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть із настанням повноліття протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок.

Сума цієї допомоги – 908,4 гриивні. Податися на програму можна від дня, коли людині виповнилося 18 і аж до дня, коли виповниться 19 років, а кошти можна використати протягом трьох місяців виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях і видавництвах, які беруть участь у програмі.