ППО збила 103 ворожих дрони зі 176. Подробиці нічної атаки РФ

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У ніч проти 18 лютого російська армія атакувала Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 103 ворожих дрони, ще 67 втратила локаційно без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі РФ запускала безпілотники з території тимчасово окупованого Криму та шести російських напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Українська ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.



Через ворожу атаку постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

БпЛА влучив у багатоповерхівку у місті Долинська на Кіровоградщині. В ОВА повідомляли про трьох постраждалих — маму та двох дітей. Вони отримали медичну допомогу, старша дитина не потребувала госпіталізації. З будинку евакуювали 38 мешканців.

Ворожі дрони також атакували Кропивницький район. Наразі не повідомляли про постраждалих через цю атаку.



У Києві уламки російського дрона впали у Святошинському районі. На території промислового підприємства виникла пожежа. Також загорілися авто в дворі житлового будинку поруч.



На Черкащині збили 26 БпЛА — у Черкаському районі уламки дрона пошкодили чотири будинки, гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівечило дахи. Також зачепило автомобіль. Минулось без постраждалих.