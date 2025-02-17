Україна закликає Європу визначитися зі своїм представником для потенційних мирних переговорів

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Україна закликає Європу якнайшвидше визначити свого представника для потенційних мирних переговорів зі США та Росією.

Про це заявив заступник очільника Офісу президента України Ігор Жовква у коментарі Bloomberg.

Він відмовився називати імена тих, хто може бути європейським представником на переговорах, але зазначив, що це повинна бути людина зі статусом на рівні з Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і Путіним.

Президент Зеленський підтримав цю думку, сказавши журналістам у Києві під час відеоконференції з Об’єднаних Арабських Еміратів, що в Європи має бути власний представник.

«Це рішення мають ухвалити швидко. Сподіваюся, одразу після паризької зустрічі. Ми повинні діяти, а не розмірковувати», — додав Жовква.

Йдеться про неформальний саміт європейський лідерів, який скликав президент Франції Емманюель Макрон у Парижі 17 лютого. У ньому беруть участь лідери Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії, генсек НАТО, президенти Єврокомісії і Європейської ради.

На зустрічі політики, імовірно, обговорюють спроби США виключити європейських лідерів з мирних переговорів, та позицію, яку Європа повинна зайняти в контексті майбутнього членства України в НАТО. Розмова також стосуватиметься того, які гарантії безпеки можуть запропонувати Україні або через НАТО, або через якісь європейські сили.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає переговори про завершення війни без участі європейців. Те саме сказав спецпредставник Трампа з питань України й Росії Кіт Келлог. За його словами, Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси врахують.