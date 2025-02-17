У Польщі відкрився навчальний центр JATEC — це спільний проєкт України й НАТО

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У місті Бидгощ на півночі Польщі 17 лютого відкрили центр аналізу, підготовки й освіти JATEC (NATO — Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre).

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

У заході з нагоди відкриття центру взяли участь міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, заступниця генсека НАТО Радміла Шекеринська, верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал Пʼєр Вандьє та віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

JATEC набув початкових оперативних спроможностей в січні. Очікується, що він повністю запрацює протягом 2025 року. Очолить нове відомство польський генерал Войцех Озга.

«Центр є першою ініціативою такого роду між НАТО та Україною. Для того, щоб розбудовувати ефективні сили й засоби стримування та оборони, нам необхідно збирати й аналізувати досвід війни в Україні. Робитимемо це в Польщі», — написав Косіняк-Камиш в X.