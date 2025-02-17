Керівників українського підприємства підозрюють у забезпеченні армії РФ

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Правоохоронці повідомили про підозру засновнику та шести співробітникам підприємства — вони могли постачати продукцію ворожому Міноборони.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, власник та комерційний директор організували схему постачання електрообладнання власного виробництва компаніям ВПК Росії. Щоб приховати кінцевого отримувача товару в документах, вони використовували іноземні підставні фірми. До оборудки залучили ще п’ятьох співробітників.

У 2023 році фігуранти поставили продукції на понад $1 мільйон підсанкційним російським підприємцям, які постачають електрообладнання для потреб Міноборони РФ.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями роботи й у помешканнях підозрюваних. Вони вилучили документи, комп’ютери тощо. Підозрюваним інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, пособництво державі-агресору.