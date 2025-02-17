У ДР Конго повстанці захопили вже друге місто

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Повстанці з угруповання М23 увійшли до Букаву — другого за величиною міста на сході Демократичної Республіки Конго, захопивши офіс регіонального губернатора.

Про це пишуть BBC, CNN та Reuters.

У пʼятницю M23 захопила головний аеропорт Букаву, який знаходиться приблизно за 30 км на північ від міста, а потім почала повільно просуватися до самого міста, яке є столицею провінції Південне Ківу. Губернатор провінції Жан-Жак Пурусі Садікі підтвердив, що бойовики були в центрі міста Букаву вже вранці 16 лютого, додавши, що конголезькі війська відступили, щоб уникнути боїв у містах.

Це вже друге місто після Гоми, яке опинилось під контролем повстанців за останні кілька тижнів.

Уряд ДР Конго визнав падіння Букаву і звинуватив руандійські війська у тому, що вони також увійшли до міста. ООН та європейські країни попередили, що останній наступ, в результаті якого сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки, може спричинити більш масштабну регіональну війну.

Руанда відкидає звинувачення Конго, ООН і західних держав про те, що тисячі її військовослужбовців воюють на боці M23. Влада країни каже, що захищається від загрози з боку ополчення хуту.

Нещодавні здобутки угруповання М23 в провінціях Північне і Південне Ківу означають, що воно захопило більше території, ніж усі інші повстанські угруповання після закінчення двох великих воєн, що тривали в Конго з 1996 по 2003 рік. Ці успіхи також передали їм контроль над деякими з цінних родовищ корисних копалин регіону.