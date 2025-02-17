У ДР Конго повстанці захопили вже друге місто
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Повстанці з угруповання М23 увійшли до Букаву — другого за величиною міста на сході Демократичної Республіки Конго, захопивши офіс регіонального губернатора.
Про це пишуть BBC, CNN та Reuters.
У пʼятницю M23 захопила головний аеропорт Букаву, який знаходиться приблизно за 30 км на північ від міста, а потім почала повільно просуватися до самого міста, яке є столицею провінції Південне Ківу. Губернатор провінції Жан-Жак Пурусі Садікі підтвердив, що бойовики були в центрі міста Букаву вже вранці 16 лютого, додавши, що конголезькі війська відступили, щоб уникнути боїв у містах.
Це вже друге місто після Гоми, яке опинилось під контролем повстанців за останні кілька тижнів.
Уряд ДР Конго визнав падіння Букаву і звинуватив руандійські війська у тому, що вони також увійшли до міста. ООН та європейські країни попередили, що останній наступ, в результаті якого сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки, може спричинити більш масштабну регіональну війну.
Руанда відкидає звинувачення Конго, ООН і західних держав про те, що тисячі її військовослужбовців воюють на боці M23. Влада країни каже, що захищається від загрози з боку ополчення хуту.
Нещодавні здобутки угруповання М23 в провінціях Північне і Південне Ківу означають, що воно захопило більше території, ніж усі інші повстанські угруповання після закінчення двох великих воєн, що тривали в Конго з 1996 по 2003 рік. Ці успіхи також передали їм контроль над деякими з цінних родовищ корисних копалин регіону.
- Бойові дії між урядовими силами ДР Конго і повстанцями з М23 загострилися наприкінці січня 2025 року. Відтоді, за оцінками уряду ДРК, загинуло понад 2 000 людей. ООН заявляє про 900 загиблих, з них понад 20 — співробітники миротворчої місії. Міжнародні гуманітарні організації попереджають про ризик виникнення епідемій — у регіоні нестача води та продуктів, а тіла вбитих просто лежать на вулицях.
- ООН звинувачувала Руанду в підтримці повстанців M23, але країна це заперечувала. Проте в неї були непорозуміння з Конго, і вони сягають ще часів геноциду у 1994-му. Здебільшого рух складається з етнічних тутсі та заявляє, що захищає інтереси цього народу й меншин, які розмовляють кінярвандою — офіційною мовою Руанди. Вони нарікають на погрози з боку бойовиків хуту.