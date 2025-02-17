Sky News Arabia: ХАМАС готовий передати владу в секторі Гази Палестинській адміністрації

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Терористичне палестинське угруповання ХАМАС надіслало листа до Організації звільнення Палестини, в якому заявило про готовність передати контроль над сектором Гази Палестинській національній адміністрації та урядовому комітету.

Про це пише Sky News Arabia, посилаючись на джерела.

Співрозмовники медіа пояснили, що ХАМАС лише зажадав, щоб службовців сектора Гази включили до нової адміністрації або відправили на пенсію з гарантією виплати їм заробітної платні.

Джерела підкреслили, що згода ХАМАС на передачу управління сектором Гази Палестинській адміністрації відбулася після сильного тиску з боку Єгипту на делегацію руху, яка відвідала Каїр.

Переговори щодо другої фази угоди про припинення вогню в Газі і обмін ізраїльських заручників на палестинських увʼязнених продовжаться на цьому тижні, за словами спеціального представника США Стіва Віткоффа.

Другий етап переговорів передбачає звільнення всіх ізраїльських вʼязнів, які ще живі.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вдерлися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Сторони вже провели низку обмінів заручниками. А 9 лютого Ізраїль почав виводити війська з ключового коридору в секторі Гази.