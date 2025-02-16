Фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» здобув нагороду на премії BAFTA
- Автор:
- Ліза Бровко
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Фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» здобув нагороду на премії BAFTA від Британської академії телебачення і кіномистецтва.
Про це йдеться на сайті премії.
Короткометражку «Камінь, папір, ножиці» британського режисера Франца Бема визнали найкращою у своїй категорії. У головній ролі — український актор Олександр Рудинський.
Стрічку зняли на основі реальних подій, які відбувалися в Україні в лютому 2022 року. Крім Рудинського, у ній знімалися й інші українські актори — Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.
Головний герой, якого грає Рудинський, 18-річний хлопець Іван, батького якого працює хірургом. У перші дні повномасштабного російського вторгнення батько Івана оперує поранених військових і цивільних у бункері. Про це дізнаються російські окупанти. Щоб захисти родину й поранених, Іван зі зброєю в руках вирушає на поле бою.
Премію BAFTA часто називають британським аналогом «Оскара». Британська академія телебачення і кіномистецтва з 1947 року вручає нагороди за видатні досягнення в кіно, телебаченні. Церемонія нагородження проходить щороку в Лондоні, а переможців обирають члени Академії.
- У 2024 році стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала премію BAFTA як найкращий документальний фільм.