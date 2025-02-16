Президент Фінляндії: ЄС слід мати спецпредставника щодо України, щоб відігравати суттєву роль у миротворчих процесах

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Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що Європейський Союз потребує спеціального представника з питань України, щоб мати суттєву вагу в будь-якому миротворчому процесі.

Про це передає Reuters.

На щорічній Мюнхенській безпековій конференції Александр Стубб заявив, що Євросоюзу слід зробити «щось подібне до того, що зробили в Косові». ЄС мав спецпосланника по Косову Мартті Ахтісаарі.

Його думку підтримав і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

«Чого нам не вистачало в Україні в останні роки, так це однієї особистості, яку всі дуже поважають, з якою рахуються в Москві, рахуються в Києві і яка має підтримку у Вашингтоні та європейських столицях, у лідерів Глобального Півдня, яка могла б мати повноваження керувати мирними переговорами», — сказав він.

Такі коментарі прозвучали після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає переговори про завершення війни без участі європейців. Те саме сказав спецпредставник Трампа з питань України й Росії Кіт Келлог. За його словами, Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси врахують.