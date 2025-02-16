Українська ППО збила 95 дронів із 143

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У ніч проти 16 лютого російська армія атакувала Україну 143 дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із наступних напрямків у РФ: Орел, Брянськ, Шаталово. Росія також атакувала Одещину двома балістичними ракетами з окупованого Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Українська ППО збила 95 дронів. Ще 46 БпЛА локаційно втратили без негативних наслідків.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Через атаку РФ постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина. У Миколаєві відомо про постраждалого чоловіка. Через атаку виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури, а уламки пошкодили пʼять багатоквартирних будинків, магазини та офіси. Пожежу згасили — для цього залучали 11 одиниць спецтехніки та 58 людей.