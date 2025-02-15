CNN: Адміністрація Трампа звільнила понад 300 співробітників управління ядерної безпеки США

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Чиновники адміністрації Трампа звільнили понад 300 співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки — агентства, що відповідає за управління ядерним запасом країни.

Про це повідомили телеканалу CNN джерела.

Представник Міністерства енергетики заперечив кількість скороченого персоналу, заявивши CNN, що з NNSA звільнено «менше за 50 осіб», і що звільнені співробітники «обіймали переважно адміністративні та канцелярські посади».

Серед звільнених були співробітники NNSA, які працюють на обʼєктах, де створюється ядерна зброя. Ці співробітники здійснюють нагляд за підрядниками, що створюють ядерну зброю, а також інспектують цю зброю.

Також серед звільнених були співробітники штаб-квартири NNSA, які пишуть вимоги та інструкції для підрядників, що створюють ядерну зброю. Джерела CNN вважають, що цих людей звільнили, тому що «ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни».

Члени Конгресу довели свою стурбованість звільненнями в NNSA до відома Міністерства енергетики, повідомив CNN співробітник Конгресу.

«Конгрес божеволіє, тому що, схоже, Міністерство енергетики не усвідомлювало, що NNSA контролює ядерні запаси. Ядерне стримування є основою американської безпеки і стабільності — і крапка. Навіть дуже маленькі пробоїни в підтримці цього стримування повинні надзвичайно лякати людей», — наголосило джерело.