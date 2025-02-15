ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

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Бойовики ХАМАС 15 лютого звільнили ще трьох ізраїльських заручників. Це вже шостий обмін в межах угоди про припинення вогню.

Про це повідомляють CNN і The Times of Israel.

Вранці угрупування ХАМАС в Хан-Юсані, що на південь від Гази, передало Червоному Хресту трьох чоловіків. Це американо-ізраїльський громадянин Сагуї Декель-Чен, російсько-ізраїльський — Олександр Труфанов та аргентинсько-ізраїльський — Ієр Горн.

Зліва направо: Сагуї Декель-Чен, Ієр Горн, Олександр Труфанов. The Times of Israel

Як пише CNN, звільнені бранці виглядали задовільно, стан їхнього здоровʼя не викликав питань з боку ізраїльських посадовців. Палестинське товариство вʼязнів повідомило, що у відповідь Ізраїль планує цього ж дня звільнити 369 палестинців.

Причому 333 з них заарештували в Газі після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Це має бути найбільша кількість палестинських в’язнів, яких відпустять у рамках обміну.