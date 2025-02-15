Вночі ППО збила 33 ворожих дрони

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У ніч проти 15 лютого росіяни атакували Україну 70 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ та мис Чауда, Крим.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України. Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х «шахедів» та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.