На скільки росіянам ще вистачить бронетехніки та людей. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 14 лютого

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«Бабель»

Сховатися від ударних українських дронів бронетехника, яку росіяни використовують під час наступу, фактично не має шансів. Як наслідок, вони втрачають її «шаленими темпами», стверджує в коментарі Al Jazeera дослідник Бременського університету Ніколай Мітрохін. Видання вирішило розібратись, як надовго взагалі росіянам вистачить бронетехніки з поточними темпами втрат. Приводом для статті стала поява на лінії фронту з російського боку віслюків як транспортних засобів.

Російська промисловість здатна за рік виготовити близько 60 нових танків, відтак вона не вженеться за темпами втрат, яких Росії завдають українці. І навіть відремонтовані танки гірші в роботі, оскільки використовують китайську електроніку та старі або менш якісні за попередні стволи. Вже в найближчі місяці стане очевидним, що і для теперішнього повільного наступу окупанти не мають достатньо бронетехніки.

Схожі проблеми не лише з танками ― через постійні удари ЗСУ по ланцюгах постачання логістика на фронті «вкрай ускладнена», пише видання. Однак вичерпається ресурс ще не скоро ― аналітики стверджують, що до критичних проблем Росія має зо два роки, якщо й далі воюватиме теперішніми темпами.

Також Україна випереджає Росію у сфері повітряних атак: росіяни не встигають розбудовувати свою систему ППО на російсько-українському кордоні, тоді як українські засоби ураження вдосконалюються, стають потужніші й більш далекобійні.

Проблеми поширюються й на живу силу, хоч росіяни запевняють, що мають безліміт гарматного мʼяса, пише видання. Про складнощі свідчить те, що зарплата окупантів-фронтовиків за два роки повномасштабної війни зросла вдесятеро: тепер мова йде про першу виплату в $30 тисяч і щомісячну оплату від $2 тисяч. Російські опозиційні видання повідомляють, що тих, хто планує демобілізуватись, уже всіляко стимулюють залишатися на фронті. До участі у війні активно схиляють російських трудових мігрантів. Але все йде до того, що без нової хвилі мобілізації вже цьогоріч росіяни не зможуть ― якщо планують воювати в тому ж режимі, що й зараз, підсумовує видання.

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