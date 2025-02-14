«Сьогодні не йде розмова про мирну угоду». Що сказав Зеленський на Мюнхенській конференції

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Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Основною темою була співпраця зі США щодо припинення війни в Україні. Ось що Зеленський сказав у своєму виступі.

«Сьогодні про мирну угоду не йдеться, на жаль. Тому що війна вже три роки, багато смертей, багато руйнувань, насамперед життів. Усе це приніс Путін, і тільки він», — зазначив глава держави.

Він додав, що не треба шукати посередництва між Україною і Путіним, потрібна тверда підтримка сильної країни — США. Україні потрібно, щоб Трамп був на її боці.

«Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені, тому що це Мюнхен і тут нема президента [США]. І ми памʼятаємо, які речі були тут колись підписані», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що мирною угодою може бути лише план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений між президентами України та США.

Також він підкреслив, що важливу роль повинні відігравати країни Європи. За його словами, для України голос Європи важливий за столом, а не десь за лаштунками.

Коментуючи телефонну розмову між Трампом і Путіним, президент наголосив, що це не становить ризиків для США чи Трампа, а становить ризики для всього світу.

Відповідаючи на питання щодо членства України в НАТО, він підкреслив, що США ніколи не бачили Україну в НАТО. За словами Зеленського, це питання не до Трампа, а до політики США.

«Але це не означає, що ми не зможемо змінити цю політику. Ми не в НАТО, але в нас є сильна армія, яка може зміцнити НАТО всюди», — наголосив він.