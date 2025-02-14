У Миколаєві стався вибух біля закладу громадського харчування — є загиблі

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Пресслужба Нацполіції

Удень 14 лютого в Миколаєві пролунав вибух біля закладу громадського харчування на вулиці Пограничній. Дві людини загинули, ще вісім — постраждали.

Про це повідомила поліція Миколаївщини.

Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного головного управління нацполіції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики. Обставини вибуху невідомі.