Ексочільницю осередку ОПзЖ Львівщини засудили до 13 років — вона хотіла «автономії» Галичини

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До 13 років за ґратами засудили колишню очільницю Львівської обласної організації забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПзЖ).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ.

Правоохоронці не називають імені обвинуваченої, однак керівницею львівського осередку ОПзЖ була Інна Іваночко. Її затримали в серпні 2022 року.

Прокурори в суді довели, що з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема осередком забороненої партії ОПзЖ і філією громадської організації «Український вибір — право народу».

Вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади у країні.

Засуджена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надати Галичині особливий економічний і культурний статус і відʼєднати її в окрему автономію.

Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь у програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи в ролі «політичного експерта» і фахівця в галузі суспільно-політичних процесів в Україні.

У своїх інтерв’ю вона поширювала пропагандистську, упереджену і виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.

Суд визнав Іваночко винною у вчиненні державної зради. Її засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.