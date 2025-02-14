Пошук наліпок з ШІ й обкладинки для відео. У Telegram запустили оновлення

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Месенджер Telegram запустив оновлення, яке дозволяє шукати наліпки за допомогою штучного інтелекту, копіювати посилання на поточний момент у відео, встановлювати обкладинки для відео, реагувати зірками від імені каналу, переглядати схожих ботів та інше.

Про йдеться у блозі месенджера.

Пошук наліпок з ШІ

Пошук працює для понад 40 тисяч наліпок та емоджі з офіційних наборів Telegram, а також мільйонів наліпок та емоджі, завантажених користувачами. Можна ввести фразу, наприклад, «космічна собака», і панель наліпок видасть відповідний результат. Пошук працює й українською.

Браузер не підтримує відео

Посилання на поточний момент у відео

Коли ви будете ділитися посиланням на відео в Telegram у чатах або на інших платформах, зможете додавати поточну позначку часу до посилання. Тоді для інших воно відкриватиметься на саме на цьому моменті.

Обкладинки для відео на каналах

Користувачі тепер можуть вибрати кадр для обкладинки відео, які публікують у каналах. Доступний і відеоредактор з текстом, наліпками, емоджі тощо.

Браузер не підтримує відео

Збереження прогресу відео

Відео, які дивиться користувач, автоматично зберігають час, на якому він зупинився. Тобто можна буде повернутися до моменту, на якому зробили паузу в перегляді.

Браузер не підтримує відео

Реакції зірками від імені каналу

Користувачі можуть підтримати контентмейкерів зірками — надіслати зірку-реакцію на дописи в їхніх каналах. Тепер це можна зробити й від імені одного зі своїх каналів.

Схожі боти

У профілях ботів тепер доступний перелік схожих ботів, де можна знайти інші популярні сервіси, утиліти та ігри.