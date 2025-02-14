Держсекретар США припустив, як може завершитись війна в Україні

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Державний секретар США Марко Рубіо припустив, що врегулювання війни в Україні може відбутися в кілька етапів, починаючи з припинення вогню.

Про це він повідомив на брифінгу.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче припинення війни Росії та України: «Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася. Це буде важко, і це доведеться робити поетапно».

Рубіо припустив, що все почнеться з припинення вогню. Однак наголосив, що сторони ще навіть не обговорювали це і не погоджували. Він припускає, що після цього можуть відкрити гуманітарні коридори для надання допомоги та домовитись, щоб обидві сторони не атакували енергетичну інфраструктуру.

«Але це мають бути глобальні зусилля. Це не тільки ми [США], це не тільки Європа або НАТО. Я маю на увазі, що країни в усьому світі повинні будуть брати участь», — вважає Рубіо.

Держсекретар США наголосив, що Європа має надати Україні довготривалі гарантії безпеки. Однак є багато «чутливих питань», каже він: територіальні претензії, контроль над озброєнням, мовні та культурні питання — над цим доведеться працювати. США зацікавлені в довгостроковій незалежності України — це мають закріпити в постійних економічних інтересах: партнерстві та спільних підприємствах, спільних правах на корисні копалини та природні ресурси, відновленні зруйнованої інфраструктури.

Розмову Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним, яка пройшла 12 лютого, Рубіо вважає «першим кроком на довгому шляху».

Що передувало

Дональд Трамп 12 лютого заявив, що поговорив телефоном із Путіним. Вони обговорили Україну та погодилися доручити своїм командам розпочати переговори. За словами американського президента, розмова з Путіним була «тривалою і дуже продуктивною».

«Ми домовилися тісно співпрацювати, включно з взаємними візитами до наших країн», — написав президент США.

Після дзвінка до Путіна Трамп поговорив телефоном з Володимиром Зеленським, якому передав суть розмови з російським лідером. Президент України розповів, що вони з американським лідером обговорили можливості досягнення миру, готовність їхніх команд працювати разом, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Крім того, президенти згадали розмову Зеленського з очільником Мінфіну США, який привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини. Діалог стосувався й нових домовленостей про безпеку та економічну і ресурсну взаємодію.

Дональд Трамп додав, що розмова пройшла «дуже добре» і що Зеленський, «як і президент Путін, хоче досягти миру».