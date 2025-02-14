Російський ударний дрон влучив в укриття на Чорнобильській АЕС
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба МАГАТЕ
У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській атомній електростанції — там спалахнула пожежа.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Пожежу вже загасили. Радіаційний фон не підвищувався, хоча пошкодження суттєві. Це укриття береже Україну і світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.
«Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові», — наголосив Зеленський.
Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка була на майданчику Чорнобильської АЕС, підтвердила вибух. У ніч на 14 лютого, близько 01:50, вони почули вибух з боку саркофагу — саме він захищає залишки 4-го енергоблоку ЧАЕС. Там спалахнула пожежа.
Пошкоджений під час атаки дрона саркофаг ввели в експлуатацію у 2019 році. Новий безпечний конфайнмент має забезпечити захист аварійного блоку Чорнобильської АЕС на 100 років.
- Російські війська під час окупації Чорнобильської АЕС знищили її багаторічний архів, а його частину викинули у смітник. Саму станцію пограбували: забрали компʼютери та навіть чайники з кавоварками. А з готелю в самому Чорнобилі окупанти вкрали сервізи, виделки, ложки, тарілки.