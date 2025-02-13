Уряд ввів нові виплати для військових, які потрапили в армію під час воєнного стану до 25 років

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Кабінет Міністрів України ввів нові виплати для військових, які потрапили в армію під час воєнного стану до 25 років.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 153.

Якщо людина рядового, сержантського і старшинського складу потрапила до війська до 25 років, проходить службу та брала участь у бойових діях не менше 6 місяців, то вона має право на виплату розміром в 1 мільйону гривень. У випадку, коли такий боєць брав участь у бойових діях менше 6 місяців, то вона отримає 1/6 від мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

Водночас якщо військовослужбовці, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, отримали поранення, травми чи були в полоні (окрім тих, хто добровільно здався), їм виплачуватимуть винагороду в повному розмірі.

Військовослужбовці, які два чи більше разів порушували закон, зокрема, йдеться про кримінальні чи адміністративні правопорушення, дисциплінарні стягнення, виплату не отримають.