Кабмін вирішив приєднати Одеську юракадемію до Університету імені Мечникова

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про злиття Національного університету «Одеська юридична академія» та Одеського національного університету імені Іллі Мечникова.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Причиною такого кроку назвали демографічну ситуацію. За даними МОН, за останні 15 років середня кількість студентів на один ЗВО зменшилася з 6 500 до 3 500. Освітні заклади обʼєднують для «посилення спроможності університетів через обʼєднання їхніх ресурсів» і залучення інвестицій.

У Міносвіти запевнили, що заходи не вплинуть на здобувачів освіти. Студенти Одеської юридичної академії та її структурних підрозділів навчатимуться за тими самими програмами, на які вступали. Умови фінансування, бюджетні місця, вартість контрактів теж зберігаються.

Права педагогів двох закладів захистять під час реорганізації, за винятком президента, ректора і проректорів, підкреслили представники відомства.

«Одеську юридичну академію було виділено зі складу Одеського університету імені Мечникова у 1997 році. Тепер, відповідно до рішення уряду, освітні програми й наукові школи, які забезпечували підготовку юристів в Одесі, повернуто до структури класичного університету, що відповідає європейській практиці», — зазначили в МОН.

Злиття двох освітніх закладів відбудеться поступово впродовж 2025 року. Для формування укрупненого університету створять комісію з реорганізації — її очолить ректор університету імені Мечникова Вʼячеслав Труба.