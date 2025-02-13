Генерал ЗС РФ, який наказав ударити «Іскандером» по Миколаївській облраді, отримав підозру

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу російської армії Олександру Дворніковому, який наказав атакувати ракетою «Іскандер» Миколаївську обласну раду.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, саме за розпорядженням екскомандувача Південного військового округу Збройних сил РФ Дворнікова 29 березня 2022 року росіяни вдарили по адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради. Для цього застосували крилату ракету класу «земля — земля».

Її запустили з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», який базувався у Криму. Тоді внаслідок обстрілу загинули 36 людей, ще 38 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, вибухова хвиля пошкодила розташовані поруч житлові будинки, центр дитячої творчості, магазини й автівки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ. Тривають заходи для притягнення його до відповідальності.