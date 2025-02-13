Зеленський підписав указ про зниження цін на ліки

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про додаткові заходи щодо забезпечення доступності ліків для українців.

Відповідний указ № 82/2025 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Уряд, виробники й аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня знизять ціни на 30%. Також врегулюють націнки на ліки від вартості, встановленої виробником, проведуть перевірку кінцевих цін і використання медикаментів у медичних закладах.

«Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно — міністра охорони здоровʼя», — сказав Зеленський.

Із 1 березня 2025 року уряд встановить обмеження на націнки на ліки:

дистриб’ютори не зможуть додавати понад 10% до оптової ціни на всі зареєстровані препарати;

для рецептурних ліків діятиме система обмежених націнок, які зменшуються залежно від вартості препарату;

безрецептурні ліки (якщо їх купують не за державні чи місцеві бюджетні кошти) можна продавати з націнкою не більше ніж 35% від закупівельної ціни.

Також розширять перелік ліків, зокрема для лікування хронічних захворювань, вартість яких відшкодовується Національною службою здоров’я України в рамках програми медичних гарантій. Крім того, з 1 березня відновлять державний нагляд за дотриманням регульованих цін на ліки.

Зеленський наказав уряду та місцевій владі за два тижні розглянути можливість відкриття аптек при державних і комунальних лікарнях, де ліки продаватимуть із мінімальною націнкою.