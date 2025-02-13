WSJ: Китай хотів організувати зустріч Трампа і Путіна без Зеленського. У США заперечили

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Китай пропонував президенту США Дональду Трампу і лідеру РФ Володимиру Путіну провести зустріч для переговорів про війну в Україні без участі Володимира Зеленського.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, неназвані китайські посадовці «останніми тижнями» за допомогою посередників спрямували адміністрації Трампа цю пропозицію. Однак у США та Європі ідею сприйняли скептично — через тісні звʼязки Пекіна і Москви.

Речник посольства Китаю у США заявив, що йому нічого не відомо про таку пропозицію від Пекіну. Він сказав: «Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання». Білий дім публікацію WSJ не коментував.

12 лютого Трамп зателефонував Путіну, а потім Зеленському. Після цього Трамп оголосив, що починає переговори про завершення російсько-української війни.

Після того, спілкуючись із журналістами, Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Коли саме — невідомо, але зустріч може пройти у «недалекому майбутньому». Трамп також дав зрозуміти, що в переговорах візьме участь наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Відповідаючи на запитання, чи буде на першій зустрічі щодо України присутній Володимир Зеленський, Трамп дав зрозуміти, що українського лідера на ній, імовірно, не буде: «Напевно, у нас буде перша зустріч, а потім подивимося, що можна зробити з другою».