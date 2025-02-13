Nissan і Honda остаточно припинили переговори про злиття

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Ради директорів автовиробників Nissan і Honda проголосували за офіційне припинення переговорів про злиття компаній.

Про це пише Reuters.

Корпорації 23 грудня 2024 року оголосили, що почали переговори про злиття. Це б дозволило їм стати третім найбільшим автовиробником у світі за обсягом продажів після японської Toyota і німецької Volkswagen. Зараз третє місце посідає група південнокорейських Hyundai і Kia.

Корпорації прагнули обʼєднати зусилля, щоб боротися із сильними конкурентами — китайськими автовиробниками. До того ж японські автовиробники стикаються з перспективою мит у США — іншому великому ринку.

Однак згодом компанія Nissan відмовилася від переговорів із більшим конкурентом Honda після пропозиції стати його дочірньою компанією. Це ставить Nissan у невигідне становище, вважають аналітики, однак відмова від злиття з Honda не зробить краще.

«Honda досить впевнена в собі й має багато переваг, тоді як Nissan у поганому становищі. У них зараз немає танцювального партнера. Їм треба думати, що робити далі», — каже аналітик японських автомобілів брокерської компанії CLSA Крістофер Ріхтер.

Попри припинення переговорів про злиття, Nissan і Honda продовжать співпрацю в галузі електромобілів.