Німеччина передасть Україні 100 ракет для IRIS-T, а Нідерланди — машини для транспортування поранених

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На засіданні Контактної групи у форматі «Рамштайн» Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні.

Про це повідомило представництво Німеччини в НАТО.

Зокрема, ФРН пообіцяла передати 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Там також зазначили, що спільна оборонна промисловість, зокрема розробка безпілотників і обслуговування бойових машин піхоти та бойових танків, «відіграють важливу роль у підтримці України».

На цьому ж засіданні Нідерланди повідомили, що передадуть Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.

Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет на £150 мільйонів. Гроші підуть на артилерію, танки, ракети класу «повітря — повітря» та інші типи озброєння, а також на нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні. Безпека України визначає глобальну безпеку.