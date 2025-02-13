Як Україна «продала» Трампу ідею інвестувати в наші корисні копалини. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 12 лютого

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«Бабель»

Українські корисні копалини, зокрема рідкоземельні матеріали, раптово стали важливою частиною розмов про завершення війни. Для Києва це обнадійливий знак, що США продовжать надавати військову допомогу в обмін на щось, що Трамп вважає цінним. Для Трампа це аргумент продовжувати допомагати Україні захистити свою землю. The New York Times з’ясовувало, як ця тема взагалі зʼявилась на порядку денному.

Тема корисних копалин була однією з тих, які Володимир Зеленський підняв під час своєї зустрічі з Трампом торік. Також її просувають впливові сенатори-республіканці ― як-от Ліндсі Грем. Але ще раніше, наприкінці 2023-го, українські надра зацікавили американські підприємства, що займаються розробкою родовищ. Так, американський консорціум TechMet планував придбати право на розробку одного з українських родовищ літію ― і навіть надіслав листа про це до Зеленського. Одним із учасників цього консорціуму є підприємець Рональд Лаудер, який розбагатів на виробництві косметики. Він є одним із тих, хто переконав Трампа, що Гренландія ― достойний острів для купівлі Штатами. Тему українських корисних копалин він напряму з американським президентом не обговорював, але «піднімав це питання перед американцями та українцями вже протягом багатьох років», відповів він виданню.

У вересні 2024-го, коли Зеленський був у США, то зустрівся з представниками консорціуму TechMet. У підсумку американські переговірники заявили, що швидко рухаються до мети. На той момент проєкт угоди вже був готовий, її могли підписати з адміністрацією Джо Байдена. Однак українська сторона спершу вирішила почекати, а тоді домовлятись про видобуток українських корисних копалин вже з адміністрацією Дональда Трампа, щоб той міг приписати відповідні заслуги собі.

У грудні, вже коли Трамп переміг на виборах, США відвідала українська віцепремʼєрка Юлія Свириденко, яка на зустрічах у Вашингтоні та Нью-Йорку говорила передусім про корисні копалини. У використовуваній нею презентації, доступ до якої отримало NYT, ішлося, що «Україна спроможна вибудувати весь ланцюг постачання, щоб забезпечити потребу США та ЄС у титані на 25 років».

Якою саме буде угода, наразі невідомо: проєкт, який планували презентувати адміністрації Байдена, не містить чітких цифр та зобовʼязань. Базова ідея наразі ― оформити допомогу США Україні як кредит, в умови якого входитиме дозвіл на розробку американськими компаніями корисних копалин, пише видання.

Це лише частина огляду. Більше важливих публікацій про російсько-українську війну доступні підписникам нашого Patreon.