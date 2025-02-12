«У Трампа немає мирного плану». Головні тези з інтервʼю Зеленського для The Economist

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Президент Володимир Зеленський впевнений, що у президента США Дональда Трампа немає готового мирного плану завершення повномасштабної російсько-української війни, бо з Україною з цього приводу ніхто не радився і не висував пропозицій.

Про це він заявив в інтервʼю The Economist. «Бабель» переказує головні тези.

З контактів українського й американського президентів це лише «кілька дзвінків» після особистої зустрічі у вересні 2024 року. Зеленського не інформують про контакти нової адміністрації США й Кремля. Усе, що він про це знає, дізнається з новин. Тому в Україні побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, не враховуючи українських інтересів.

Тим часом Володимир Зеленський планує зустрітися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Вони обміняються думками й позиціями. Зеленський хоче застерегти американців не тримати Україну поза увагою, адже це було і є метою Путіна.

«Якщо Росія залишиться наодинці зі Сполученими Штатами, Путін з Трампом або їхні команди, вони отримають маніпулятивну інформацію», — наголосив український президент.

Зеленський також висловив стурбованість через деякі сигнали від команди Трампа. Наприклад, у січні держсекретар США Марко Рубіо припустив, що і Росія, і Україна повинні піти на «поступки» заради миру. Зеленський переконаний, що від неагресора вимагають занадто багато, компромісом є вже те, що Київ готовий до переговорів з «вбивцею» (за умови надійних гарантій безпеки й дієвих механізмів захисту від майбутньої російської агресії).

«Уявіть собі, що Гітлера не знищили... Уявіть, що після всього, що він зробив з євреями... люди сказали: гаразд, давайте шукати компроміс», — сказав Зеленський і додав, що Путін поводиться як Гітлер, і неправильна дипломатія реабілітувала б його.

Водночас Володимир Зеленський визнає, що членство України в НАТО малоймовірне через опозицію з боку США, Німеччини та Угорщини, хоча остання, за його словами, погодилася б, якби Трамп про це попросив. А якщо ж двері залишаться зачиненими, Україна повинна «будувати НАТО на своїй території», тобто посилювати армію, отримувати ракети великої дальності, системи ППО Patriot.

Президент України застерігає тих, хто вважає, що швидкі домовленості про перемирʼя, які будуть не на користь України, полегшать їм життя. За його словами, це омана.

«Ніхто не розуміє, що таке війна, поки вона не прийде до вас додому. Я не хочу нікого лякати. Вона прийде. Я просто розповідаю вам факти... Чому ніхто не думає, що це станеться?» — сказав він.

Росія нарощує чисельність своєї армії — на 140 тисяч минулого року і на 150 тисяч цього року. Зеленський знає про плани відправити більшість із них до Білорусі під приводом навчання. Таке було й перед повномасштабним вторгненням. Тому є припущення, що ці війська можуть атакувати Україну або ж навіть Литву чи Польщу. Зараз Росія має 220 бригад, тоді як Європа — 80. В України — 110.

Зеленський відкидає критику на рахунок недостатньої мобілізації, наголошуючи, що минулого року щомісяця до Сил оборони України залучали 30 тисяч новобранців.

«Це було, я думаю, багато», — резюмував він.

На рахунок виборів в Україні, Зеленський скептично ставиться до коментарів спеціального представника Трампа в Україні та Росії Кіта Келлога про те, що Україна може провести вибори під час війни: «Цікаво, коли генерал Келлог думає про вибори. Йому 82 [насправді 80] роки, і він думає про вибори в Україні». Президент наполягає, що влада його не зіпсувала. І каже, що саме це, зрештою, відрізняє його від людини в Кремлі.

«Я маю час, а він — ні. Він точно скоро помре», — заявив Зеленський.

І наголосив, що не дасть Путіну використати нове американське президентство, щоб відтіснити Україну і перемогти її.