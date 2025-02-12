Лондон оголосив про новий пакет допомоги для ЗСУ на £150 мільйонів

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Сполучене Королівство виділяє новий пакет оборонної допомоги Україні. Вона включатиме важку техніку та різні типи озброєнь.

Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі під час засідання у форматі «Рамштайн», що відбувається 12 лютого.

«Я оголошую про виділення £150 мільйонів (більш як $180 мільйонів) на вогневу потужність, артилерію, танки, ракети класу «повітря — повітря» та інші типи озброєнь, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні. Безпека України визначає глобальну безпеку», — сказав британський посадовець.

Протягом 2025 року Лондон хоче витратити на військову підтримку українського війська £4,5 мільярда, щоб підтримати його «більше ніж будь-коли раніше». Гілі підтвердив, що Велика Британія планує надати Києву понад 10 тисяч дронів за рік. Остаточні поставки очікуються до кінця березня.

Міністерство оборони європейської країни повідомляє, що в пакет увійдуть тисячі безпілотників, десятки бойових танків і броньованих машин, а також системи протиповітряної оборони.

Головуючи на засіданні союзників, британський посадовець назвав 2025 рік «вирішальним для війни в Україні».