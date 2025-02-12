ФБР знайшло 2 400 нових записів про вбивство Джона Кеннеді

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Федеральне бюро розслідувань США знайшло 2 400 нових записів, повʼязаних з убивством колишнього президента Джона Фіцджеральда Кеннеді.

Про це передає AP.

Бюро працює над передачею документів до Національного управління архівів і документації, щоб їх включили до процесу розсекречення — президент США Дональд Трамп у січні видав указ, який зобовʼязує розсекретити дані про вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга — молодшого.

На початку 1990-х років федеральний уряд наказав зберігати всі документи, повʼязані з вбивством Кеннеді 22 листопада 1963 року, в одній колекції Національного архіву. Переважну більшість документів (а це понад 5 мільйонів сторінок записів) оприлюднили раніше, але дослідники вважають, що 3 тисячі файлів краще або не публікувати зовсім, або лише частково.

Поки що Федеральне бюро розслідувань не оголосило, яку саме інформацію містять нещодавно виявлені файли.

Убивство Джона Кеннеді

Джона Кеннеді, 35-го президента США, вбили 22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас. Його смертельно поранили пострілом під час руху в президентському кортежі. Куля влучила в шию і голову Кеннеді, коли він їхав у відкритому автомобілі разом із дружиною Жаклін, губернатором Техасу Джоном Конналлі та його дружиною.

За офіційною версією, стрілець Лі Харві Освальд відкрив вогонь із шостого поверху будівлі Техаського шкільного книжкового сховища. Освальда заарештували того ж дня, але через два дні його вбив житель Далласу Джек Рубі, що ускладнило слідство. У справі залишається багато білих плям.