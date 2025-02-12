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В Україні щороку 24 лютого відзначатимуть Національний день молитви

Автор:
Ліза Бровко
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Photo by Patrick Fore on Unsplash

Верховна Рада схвалила постанову № 12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який щороку відзначатимуть 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до постанови обґрунтували необхідність встановити Національний день молитви тим, що «відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії». Ось ці приклади:

«Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства», — додають у пояснювальній записці.

Верховна Рада в Національний день молитви проведе засідання, яке розпочне з духовного гімну України «Боже великий, єдиний».