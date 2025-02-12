В Україні щороку 24 лютого відзначатимуть Національний день молитви

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Верховна Рада схвалила постанову № 12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який щороку відзначатимуть 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до постанови обґрунтували необхідність встановити Національний день молитви тим, що «відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії». Ось ці приклади:

У травні 1940 року, через чотири дні після вступу на посаду прем’єр-міністра, Вінстон Черчилль оголосив Національний день молитви. Занепокоєні німецьким наступом, британці масово йшли до церков, а за пʼять днів стало відомо про успішну евакуацію військ із Дюнкерка.

6 червня 1944 року президент США Франклін Рузвельт у радіоефірі закликав громадян молитися разом з ним за американських солдатів, які висаджувалися в Нормандії.

У США Національний день молитви був офіційно запроваджений Конгресом і підписаний президентом Гаррі Труменом. Цей день покликаний обʼєднати людей у молитві, смиренні та зверненні до Бога за мудрістю і благословенням.

«Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства», — додають у пояснювальній записці.

Верховна Рада в Національний день молитви проведе засідання, яке розпочне з духовного гімну України «Боже великий, єдиний».