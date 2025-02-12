Білий дім США заборонив журналістам AP ходити на брифінги, допоки редакція не називатиме Мексиканську затоку Американською
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Білому домі США заборонили журналістам Associated Press брати участь у брифінгах в Овальному кабінеті, допоки редакція у своїй матеріалах не почне називати Мексиканську затоку Американською.
Про це йдеться в заяві агентства AP.
У вівторок, 11 лютого, кореспондента AP не допустили в Овальний кабінет, де президент США Дональд Трамп підписував нове розпорядження. Це пояснили тим, що AP спершу має узгодити редакційні стандарти з указом президента про перейменування Мексиканської затоки на Американську.
«Тривожно, що адміністрація Трампа карає AP за незалежну журналістику. Обмеження нашого доступу до Овального кабінету через зміст матеріалів AP не лише серйозно ускладнює доступ громадськості до незалежних новин, але й прямо порушує Першу поправку [до Конституції США]», — написали в заяві.
Перша поправка до Конституції США гарантує свободу слова, преси, релігії, мирних зібрань і звернень до уряду.
Associated Press (AP) — це незалежне американське інформаційне агентство, засноване у 1846 році. AP відоме своїми обʼєктивними репортажами, мережею журналістів у понад 100 країнах і високими журналістськими стандартами.
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