На картині Пабло Пікассо знайшли прихований портрет жінки

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The Courtauld Institute of Art

Під картиною іспанського художника Пабло Пікассо «Портрет Матеу Фернандеса де Сото» знайшли приховане зображення жінки.

Про це пише CNN.

Мистецтвознавці досліджували портрет Матеу Фернандеса де Сото за допомогою інфрачервоного та рентгенівського світла. Пікассо написав його у 1901 році — де Сото був його другом. Але під зображенням чоловіка раптово виявили обриси жінки.

Хоч дослідники знали, що під шаром портрету де Сото ховається ще якесь зображення, вони не здогадувалися, що саме зобразив митець.

Невідомо, хто ця жінка — модель, коханка чи подруга. Однак вона схожа на кілька інших жінок, яких Пікассо малював у Парижі в 1901 році. Пані носить характерну зачіску шиньйон, яка в той час була модною у Франції.

The Courtauld Institute of Art

The Courtauld Institute of Art

Імовірно, замалювавши портрет жінки, Пікассо не тільки змінив тему твору, але й свій стиль. Тоді почався його «блакитний період»: митець писав монохромні полотна всіх відтінків синього — від насиченого ультрамарину до пастельної мʼяти, зрідка додаючи коричневі акценти. Це почалося після того, як його близький друг Карлос Касагемас вчинив самогубство.

Рентгенівське зображення показує, що Пікассо переробляв це полотно, можливо, три чи чотири рази. Імовірно, тому що він не міг дозволити собі купувати нові матеріали — Париж зустрів 19-річного митця злиднями. Але мистецтвознавці вважають, що він також насолоджувався перетворенням однієї картини на іншу.