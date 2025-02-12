Трамп підписав указ про значне скорочення кількості урядовців

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, що наказує федеральним службам підготувати плани значного скорочення працівників.

Про це повідомив Білий дім.

В указі йдеться про необхідність «масштабних скорочень» персоналу всіх державних міністерств і управлінь, за винятком відомств, що відповідають за правоохоронну діяльність і безпеку, та імміграційної служби.

Дональд Трамп надав Департаменту ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Ілона Маска великі права у визначенні чисельності державних структур. Будь-яке призначення на керівні посади має відбуватися зі схвалення представника DOGE. У працівників Ілона Маска буде право відмовити відомствам у проханнях про створення або збереження керівних посад.

«Люди проголосували за великі реформи державного управління, і це те, що вони отримають. Це те, що називається демократією», — заявив Ілон Маск на спільному з президентом Трампом брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому.

У тексті указу вказано, що він має «відновити відповідальність перед американською громадськістю» та розпочати «критичну трансформацію федеральної бюрократії» — для цього усунуть «марнотратство» державних служб.

Видання NBC News з посиланням на джерела пише, що США в рамках скорочення витрат Державного департаменту можуть закрити кілька консульств. Імовірно, йдеться про консульства в Канаді, Мексиці, на островах Тихого океану та в Європі. Причому більша частина європейських консульств, що можуть потрапити під скорочення, розташовані в Німеччині та Франції.

Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, тож терміни можливого закриття дипломатичних місій поки що не визначили. Зараз Держдеп запросив у консульств інформацію про їхню діяльність.