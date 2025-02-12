Росіяни вночі атакували Київ, є загиблий та постраждалі

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Рано-вранці 12 лютого війська РФ атакували Київ. Через удар в кількох районах стались пожежі, загинула одна людина.

Про це повідомляють мер Віталій Кличко і ДСНС.

Атака сталась близько 04:30. Моніторингові канали повідомляли, що по місту запустили балістичні ракети.

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків і руйнування в різних районах міста.

Зокрема, в Оболонському районі — руйнування у двох офісних будівлях. В одній з них спалахнула пожежа з сьомого по перший поверх, її вже ліквідували. Загинула одна людина, ще четверо постраждали, серед них 9-річна дівчинка. Двох постраждалих госпіталізували.

У Голосіївському районі сталась масштабна пожежа у двоповерховій складській будівлі на площі 600 м². Станом на 06:15 там ще гасили загоряння.

У Святошинському районі впали уламки, сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу вже ліквідували, минулося без постраждалих. У Соломʼянському районі — пожежа на даху багатоквартирного будинку.

У Київській ОВА повідомили, що вночі росіяни атакували Київщину ударними дронами та ракетами. Попередньо, постраждалих серед населення немає, як і влучань в обʼєкти критичної інфраструктури.

В Обухівському районі через атаку сталась пожежа в нежитлових приміщеннях, у Бориспільському — пошкодженоі 9 приватних будинків та автівка.