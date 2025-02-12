Наскільки реально розмістити на лінії зіткнення європейських миротворців? Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 11 лютого

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«Бабель»

Дональд Трамп натякає, а Володимир Зеленський прямо каже про потребу в іноземних миротворцях, які допомогли б захистити вільну територію України від нападів росіян ― The New York Times оцінює, наскільки це реалістична задача для Заходу. В Україні кажуть, що для якісного патрулювання лінії зіткнення потрібно близько 200 тисяч іноземних військових ― при тому, що це більше за кількість активних військових Великої Британії. Європейські союзники України точно неспроможні надати таку кількість військових ― зокрема, зважаючи на економічні проблеми країн континенту, йдеться у статті з посиланням на європейських чиновників. А контингент в умовні 40 тисяч може радше спровокувати росіян: вони не відчуватимуть помітної сили й чинитимуть різноманітні провокації, перевіряючи НАТО на міцність. Від цього не буде ані істотного покращення ситуації з безпекою прифронтових територій, ані надійності спокою на самій лінії зіткнення.

Щоб європейські миротворці могли якісно виконувати свою роботу, підсумовують автори статті, їм усе ж таки не обійтись без допомоги США. Пентагон мав би допомагати підтримкою з повітря та розвідувальними даними. Тож навіть якщо Вашингтон і хоче мінімізувати свою участь у російсько-українській війні, без нього миротворча операція, швидше за все, приречена на поразку.

У статті згадується досвід моніторингової місії ОБСЄ у 2014―2022 роках. Росіяни всіляко намагались завадити фахівцям виконувати свої функції, а іноземці з ОБСЄ нерідко ніби не помічали численних російських порушень домовленостей. Очевидно, що зараз росіяни будуть вороже налаштовані до іноземних військових. І не факт, що вони у принципі погодяться на введення миротворців.

Так чи інакше, довгострокова безпека України можлива, лише якщо вдасться перетворити її на «дикобраза», підсумовує медіа. Щоб завдяки кількості та якості зброї, а також навченості військових, Україна стала настільки сильним опонентом, що росіяни просто не наважувалися б сюди полізти. Тренуваннями та міжнародною допомогою можна цього досягти ― однак це завдання на багато років, поки що ж Дональду Трампу треба знайти спосіб швидко й бажано надовго зупинити Путіна. Щоб це зробити, можливо, йому доведеться відійти від раніше проголошеного принципу згортання американської підтримки Києва.

Тимчасом видання The Counteroffensive опублікувало великий матеріал про миротворчі операції, в яких брали участь українці, ― і зокрема про операцію в країнах колишньої Югославії. Поспілкувавшись із учасниками тих подій, медіа нагадало про те, як українці захистили мешканців сусідніх поселень із Сребреницею, безпечно евакуювавши понад пʼять тисяч цивільних. Це була наймасштабніша операція українських збройних сил до 2014 року ― і вона пройшла цілковито успішно.

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