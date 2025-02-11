Експосадовців «Укроборонпрому» підозрюють у розкраданні понад 107 млн гривень з держбюджету

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Правоохоронці викрили експосадовців «Укроборонпрому» на розкраданні 107,2 мільйона гривень з держбюджету. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про колишніх посадовців державних підприємств та власника приватної компанії. За версією слідства, чотири фігуранти, які зараз переховуються за кордоном, використовували для незаконних угод іноземну компанію.

Посадовці підписували договори з цією фірмою, ніби вона допомагала українським підприємствам продавати зброю за кордон. Насправді ж усю роботу виконувало оборонне підприємство України, а іноземна компанія існувала лише на папері.

Державні гроші переказували цій фірмі за фіктивні послуги протягом 2016—2019 років. Кошти виводили через підставні компанії й ділили між учасниками схеми. Фігурантам заочно повідомили про підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України: