Необанк Revolut запрацював в Україні

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Британська фінансово-технологічна компанія Revolut повноцінно запрацювала в Україні та розширила послуги для користувачів з України.

Про це повідомила пресслужба Revolut.

Відсьогодні українці можуть відкрити європейський рахунок Revolut та безкоштовно переказувати кошти між користувачами програми. Компанія пропонує вигідні тарифи, а власники рахунків зможуть переказувати, обмінювати та витрачати гроші у понад 30 валютах у будь-якому куточку світу без високих комісій.

Крім того, банк випускає нову дебетову картку Clear Sky. Для українців вона безкоштовна. Інші користувачі можуть отримати її, переказавши пожертву розміром не менше £5 Агентству ООН у справах біженців. Кошти підуть на необхідні послуги та підтримку тим, хто цього потребує.

Понад 700 тисяч українців на території Великої Британії та в країнах Європейської економічної зони вже користуються послугами Revolut. З 2022 року понад €1 мільярд надіслали в Україну за допомогою Revolut — більшість коштів надходила з Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Revolut став першим міжнародним банком, що дозволяє підтвердити свою особу та авторизуватися в застосунку за допомогою «Дії».