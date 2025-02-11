Норвезька фірма пропонує гроші за вилов майже 30 тисяч лососів-утікачів

Новини

Компанія з виробництва морепродуктів Mowi пропонує винагороду за кожного спійманого лосося з-поміж 27 тисяч особин, що втекли з ферми в Норвегії.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався на рибному господарстві у місті Тромсе. Пошкодження вольєра виявили під час шторму. Зазвичай у таких випадках вилов риби дозволяють лише в межах 500-метрової зони навколо об’єкта. Однак цього разу кампанію з пошуку розширили.

Представники Mowi назвали ситуацію «серйозною і дуже прикрою». Там зазначили, що виловлених особин слід доставити до спеціальних приймальних центрів. Рибалкам пообіцяли 500 норвезьких крон (приблизно $44,6) за кожного спійманого лосося. Вага зниклих тварин в середньому становить 5,5 кілограма.

Утікачі можуть нашкодити популяції дикого лосося — вирощені особини провокують зараження морськими вошами та загострюють конкуренцію за нерестовища. Торік чисельність дикого лосося в Норвегії впала до історичного мінімуму — тоді вилов риби заборонили на 33 річках.

«Схрещування дикого лосося та лосося, вирощеного на фермах, призводить до появи нащадків, які в довгостроковій перспективі мають низький рівень виживання в природі», — каже представник громадської організації Norske Lakseelver Пол Мугаас.

На рік Осло експортує 1,2 мільйона тонн вирощеного лосося. Вважається, що дві третини популяції диких атлантичних риб у країні мають генетичне втручання з боку лосося, який утік з господарств.