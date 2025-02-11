На Чернігівщині псевдополіцейські викрали мобілізованих з автобуса, погрожуючи зброєю військовим

Новини

У Чернігівській області двоє невідомих, одягнених у форму поліцейських, викрали двох мобілізованих чоловіків — ті їхали в автобусі з військовими. Правоохоронці затримали нападників.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Озброєні фігуранти підрізали автобус на легковику Audi, представилися поліцейськими й показали «посвідчення». Погрожуючи відкрити вогонь на ураження в салоні автобуса, вони забрали двох мобілізованих чоловіків. Їх увезли на автівці в невідомому напрямку.

За даними слідства, зловмисники діяли за попередньою змовою — вони хотіли інсценувати затримання поліцією двох військовозобовʼязаних, щоб їх не доставили до місця служби. За це ділки отримали по $5 000 за кожного з двох чоловіків.

Співробітники поліції та СБУ розшукали імовірних винуватців злочину на Київщині та затримали їх. Фігурантами виявилися жителі Київської області та столиці 1990 та 2003 років народження. Правоохоронці також затримали одного з військовозобовʼязаних, якого «викрали» з автобуса, другого ще шукають.

Під час обшуку в Audi виявили травматичний пістолет ФОРТ-12Р з гумовими кулями, карабін, імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5М», три «посвідчення»: начальника з фізичної безпеки приватної установи, кореспондента та водія-волонтера громадської організації.

Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 353 ККУ та ч. 1 статті 114-1 ККУ. Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці також відкрили кримінальні провадження за ст. 408 ККУ.