Суд націоналізував активи ексохоронця Януковича на 100 мільйонів гривень

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Офіс генерального прокурора

Вищий антикорупційний суд націоналізував активи екскерівника служби охорони президента-втікача Віктора Януковича на понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Це готельний комплекс у Буковелі, пʼять об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, дві квартири, чотири паркомісця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї та гроші на суму понад 300 тисяч гривень.

Офіс генерального прокурора

За даними слідства, обвинувачений у 2008—2012 роках очолював службу безпеки Януковича. Після початку збройної агресії РФ він виїхав з України. Він допомагав своєму сину — діючому працівнику ФСБ Росії — шукати патріотично налаштованих українців на окупованих територіях Донеччини та Криму. Потім він очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ.