Суд націоналізував активи ексохоронця Януковича на 100 мільйонів гривень
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Офіс генерального прокурора
Вищий антикорупційний суд націоналізував активи екскерівника служби охорони президента-втікача Віктора Януковича на понад 100 мільйонів гривень.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Це готельний комплекс у Буковелі, пʼять об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, дві квартири, чотири паркомісця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї та гроші на суму понад 300 тисяч гривень.
За даними слідства, обвинувачений у 2008—2012 роках очолював службу безпеки Януковича. Після початку збройної агресії РФ він виїхав з України. Він допомагав своєму сину — діючому працівнику ФСБ Росії — шукати патріотично налаштованих українців на окупованих територіях Донеччини та Криму. Потім він очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ.
- 21 листопада 2013 року, після того як Віктор Янукович зупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, в Україні почався Євромайдан. Протести переросли в антиурядові й набули більших масштабів після розгону студентів міліцією 30 листопада. У лютому 2014 року розстріли мітингувальників призвели до повалення режиму Януковича.