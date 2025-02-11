У США скасують закон, який забороняє бізнесменам підкупати іноземні уряди

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Президент США Дональд Трамп наказав Міністерству юстиції припинити дію антикорупційного закону, який забороняє американським бізнесменам підкупати іноземних урядовців.

Про це йдеться у виконавчому указі.

«Це означатиме набагато більше бізнесу для Америки», — заявив Трамп в Овальному кабінеті, коли підписав виконавчий указ, що наказує генпрокурорці Пем Бонді зупинити виконання Закону про корупцію за кордоном 1977 року.

Трамп додав, що закон тільки на папері виглядає добре, тоді як на практиці це «катастрофа».

«Це означає, що якщо американець переїжджає в чужу країну і починає там вести бізнес легально, законно чи іншим чином, це майже гарантоване розслідування, звинувачення, і ніхто не хоче вести бізнес з американцями через це», — сказав він.

Представник Білого дому зазначив, що національна безпека США залежить від того, чи отримують американські компанії стратегічні комерційні переваги по всьому світу.

Також він сказав, що американський бізнес «постраждав від надмірного виконання» закону, оскільки «йому заборонено брати участь у практиках, поширених серед міжнародних конкурентів, що створює нерівні умови гри».

Указ Трампа викликав критику експертів з боротьби з корупцією, які вважають, що припинення дії закону зашкодить американським компаніям, які працюють за кордоном.