Вночі росіяни атакували енергетику Полтавщини ракетами. ППО збила ще 57 дронів

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У ніч проти 11 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку обʼєктів газодобувної промисловості на Полтавщині. Також по Україні вдарили 124 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом по обʼєктах енергетики Полтавської області випустили до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет. Інформацію про їхні типи та результати бойової роботи уточнюють.

Ворог атакував 124 «шахедами» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ. До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 57 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 64 дронів-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Від ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина і Черкащина.